ليبيا_الآن | إختتمت بلدية #بنغازي فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الاعمال، باح…

#ليبيا_الآن | إختتمت بلدية #بنغازي فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الاعمال، باحتفاليةٍ تضمنت تكريم للجهات المشاركة، والجهات الداعمة، ورواد الاعمال وأصحاب أفكار المشاريع الصغرى والمتوسطة الذين شاركوا فى إحياء هذا الحدث، بحضور شخصيات رسميّة وفعّاليات.















