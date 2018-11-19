ليبيا_الآن | إختتمت بلدية #بنغازي فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الاعمال، باح…

#ليبيا_الآن | إختتمت بلدية #بنغازي فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الاعمال، باحتفاليةٍ تضمنت تكريم للجهات المشاركة، والجهات الداعمة، ورواد الاعمال وأصحاب أفكار المشاريع الصغرى والمتوسطة الذين شاركوا فى إحياء هذا الحدث، بحضور شخصيات رسميّة وفعّاليات.
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