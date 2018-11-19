ليبيا_الآن | تابع عميد بلدية #سرت مختار المعداني التنسيق بين القطاعات المختلف…

#ليبيا_الآن | تابع عميد بلدية #سرت مختار المعداني التنسيق بين القطاعات المختلفة في البلدية لتفعيل مطار سرت الدولي خلال اجتماعه مع مدير مكتب المواصلات سرت حسن امقاوي، ومدير عام مطار سرت الدولي صلاح ابوجازية، ومدير مكتب سرت في شركة هاتف ليبيا احمد يوسف، ومدير مكتب متابعة المطار مصطفى.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
شاهدوا البث الحي للمباراة المرتقبة بين #تونس و #المغرب الثلاثاء الساعة 8 مساءً ب…
تم النشر منذُ 8 ساعات
شاهدوا البث الحي للمباراة المرتقبة بين #تونس و #المغرب الثلاثاء الساعة 8 مساءً ب…
تم النشر منذُ 8 ساعات
#ليبيا_الآن | #فيديو | بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني سير عمل منفذ #ا…
تم النشر منذُ 9 ساعات
أضف تعليقـك