ليبيا_الآن | تابع عميد بلدية #سرت مختار المعداني التنسيق بين القطاعات المختلف…

#ليبيا_الآن | تابع عميد بلدية #سرت مختار المعداني التنسيق بين القطاعات المختلفة في البلدية لتفعيل مطار سرت الدولي خلال اجتماعه مع مدير مكتب المواصلات سرت حسن امقاوي، ومدير عام مطار سرت الدولي صلاح ابوجازية، ومدير مكتب سرت في شركة هاتف ليبيا احمد يوسف، ومدير مكتب متابعة المطار مصطفى.











