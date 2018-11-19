عاجل

#ليبيا_الآن | سلّم مدير عام جهاز المدن التاريخية الصديق الرقيق عميد بلدية #زلي…

تم النشر منذُ 14 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | سلّم مدير عام جهاز المدن التاريخية الصديق الرقيق عميد بلدية #زليتن مصطفى بن عائشة قرار وزير الحكم المحلي باستحداث مكتب لجهاز المدن التاريخية في البلدية، عقب اجتماعٍ تقابلي بين المجلس البلدي وجهاز إدارة المدن التاريخية. وتم الاتفاق على إقامة ورشة عمل تستهدف طلبة الكليات ذات الاختصاص والعلاقة بالتاريخ والهندسة للقيام بأعمال الحصر الهندسي للمباني التاريخية.



عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك