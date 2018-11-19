ليبيا_الآن | سلّم مدير عام جهاز المدن التاريخية الصديق الرقيق عميد بلدية #زلي…

#ليبيا_الآن | سلّم مدير عام جهاز المدن التاريخية الصديق الرقيق عميد بلدية #زليتن مصطفى بن عائشة قرار وزير الحكم المحلي باستحداث مكتب لجهاز المدن التاريخية في البلدية، عقب اجتماعٍ تقابلي بين المجلس البلدي وجهاز إدارة المدن التاريخية. وتم الاتفاق على إقامة ورشة عمل تستهدف طلبة الكليات ذات الاختصاص والعلاقة بالتاريخ والهندسة للقيام بأعمال الحصر الهندسي للمباني التاريخية.





