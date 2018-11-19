ليبيا_الآن | التقى رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي سفير جمهورية #ألمانيا ل…

#ليبيا_الآن | التقى رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي سفير جمهورية #ألمانيا لدى #ليبيا أوليفر اوفتشا، لاستعراض مجالات التعاون المشترك ومناقشة السبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. ونقل اوفتشا استعداد بلاده لتقديم الدعم المطلوب لمساعدة ليبيا على اجتياز المرحلة الراهنة، والتعاون مع البلديات وتدريب الكوادر البشرية فى المجالات التعليم والصحة