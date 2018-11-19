عاجل

#ليبيا_الآن | التقى رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي سفير جمهورية #ألمانيا ل…

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | التقى رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي سفير جمهورية #ألمانيا لدى #ليبيا أوليفر اوفتشا، لاستعراض مجالات التعاون المشترك ومناقشة السبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. ونقل اوفتشا استعداد بلاده لتقديم الدعم المطلوب لمساعدة ليبيا على اجتياز المرحلة الراهنة، والتعاون مع البلديات وتدريب الكوادر البشرية فى المجالات التعليم والصحة

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك