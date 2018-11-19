#ليبيا_الآن | أشرفت بلدية #عين_زارة على أعمال فتح طريق يربط بين الطريق الجديد والرئيسي في منطقة الهضبة الشرقية، لتذليل الصعاب بين الطريقين.
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