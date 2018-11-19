عاجل

#ليبيا_الآن | أشرفت بلدية #عين_زارة على أعمال فتح طريق يربط بين الطريق الجديد …

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أشرفت بلدية #عين_زارة على أعمال فتح طريق يربط بين الطريق الجديد والرئيسي في منطقة الهضبة الشرقية، لتذليل الصعاب بين الطريقين.



عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك