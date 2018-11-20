#ليبيا_الآن| تطعيم 270 طفل لعمر الشهرين والأربعة والستة أشهر، أمس الأثنين، داخل المركز الصحي الأنعتاق #ابوسليم.
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