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#ليبيا_الآن| تطعيم 270 طفل لعمر الشهرين والأربعة والستة أشهر، أمس الأثنين، داخل…

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تطعيم 270 طفل لعمر الشهرين والأربعة والستة أشهر، أمس الأثنين، داخل المركز الصحي الأنعتاق #ابوسليم.




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