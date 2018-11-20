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#ليبيا_الآن| أقامت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، أمس الإثنين، برعاية وز…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقامت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، أمس الإثنين، برعاية وزارة الصحة بحكومة الوفاق، وبالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في وزارة التعليم، بحملة توعوية للكشف المبكر عن السرطان، استهدفت موظفات ديوان وزارة التعليم.



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