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#الرائد_منوعات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يحضر احتفالا بذكرى المولد النبو…

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_منوعات

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يحضر احتفالا بذكرى المولد النبوي في #طرابلس.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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