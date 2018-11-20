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#ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، أمس الإ…

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، أمس الإثنين، رفقة عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، مع وزير الأقتصاد والصناعة علي العيساوي، الوضع الاقتصادي بالمنطقة الجنوبية، وضرورة إيجاد أهم الحلول للمشاكل بالمنطقة الجنوبية.


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