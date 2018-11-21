#ليبياـالآن| أخلت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، 80 مهاجرًا غير قانوني كانوا معتصمين منذ عشرة أيام على متن سفينة “نيفين” في ميناء #مصراتة، مطالبين بمنحهم اللجوء في دولة أوروبية.

واستخدم في عملية الإخلاء الرصاص المطاطي ما أسفر عن وقوع عدة إصابات في صفوف المهاجرين. وتم نقل المهاجرين في وقت لاحق إلى مركز احتجاز في منطقة الكرانين في #مصراتة.