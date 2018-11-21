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#ليبياـالآن| ضبط قسم مكافحة التهريب والمخدرات في #بنغازي شاحنة محملة بمواد غذا…

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| ضبط قسم مكافحة التهريب والمخدرات في #بنغازي شاحنة محملة بمواد غذائية، من بين 15 شاحنة مهربة بإجراءات مزورة عبر منفذ #أمساعد.

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