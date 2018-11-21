ليبياـالآن| ضبط قسم مكافحة التهريب والمخدرات في #بنغازي شاحنة محملة بمواد غذا…

#ليبياـالآن| ضبط قسم مكافحة التهريب والمخدرات في #بنغازي شاحنة محملة بمواد غذائية، من بين 15 شاحنة مهربة بإجراءات مزورة عبر منفذ #أمساعد.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_منوعات حدث في مثل هذا اليوم. #ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| صرح وزير داخلية الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، بأ…
تم النشر منذُ 24 دقيقة
#ليبيا_الآن| تصريح مدير عام مصلحة المرافق التعليمية بحكومة الوفاق علي القويرح، …
تم النشر منذُ 55 دقيقة
#ليبيا_الآن| كلف وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، اليوم الأربعاء، م…
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك