ليبياـالآن| استلمت لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق الو…

#ليبياـالآن| استلمت لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، 13000 جرعة من مصل “سم العقارب”، سيتم توريدها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي #فزان تمهيدًا لتوزيع الأمصال على بقية مناطق الجنوب.