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#ليبياـالآن| استلمت لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق الو…

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| استلمت لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، 13000 جرعة من مصل “سم العقارب”، سيتم توريدها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي #فزان تمهيدًا لتوزيع الأمصال على بقية مناطق الجنوب.

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