ليبياـالآن| استلمت لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق الو…

#ليبياـالآن| استلمت لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، 13000 جرعة من مصل “سم العقارب”، سيتم توريدها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي #فزان تمهيدًا لتوزيع الأمصال على بقية مناطق الجنوب.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_منوعات حدث في مثل هذا اليوم. #ليبيا
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| صرح وزير داخلية الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، بأ…
تم النشر منذُ 21 دقيقة
#ليبيا_الآن| تصريح مدير عام مصلحة المرافق التعليمية بحكومة الوفاق علي القويرح، …
تم النشر منذُ 53 دقيقة
#ليبيا_الآن| كلف وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، اليوم الأربعاء، م…
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك