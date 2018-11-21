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#ليبياـالآن| وصول شحنة دقيقة إلى مدينة #المرج، إذ تم توزيع 830 كيس دقيق على …

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وصول شحنة دقيقة إلى مدينة #المرج، إذ تم توزيع 830 كيس دقيق على 62 مخبزًا في البلدية.

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قناة الان

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