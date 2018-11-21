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#ليبيا_الآن| استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربع…

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، سفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان، الذي انتهت مدة عمله في ليبيا، حيث قام بتوديع الرئيس فائز السراج.

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