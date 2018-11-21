#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج،اليوم الأربعاء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية عبد الله السني، خطط امدادات المياه بمناطق ظاهر الجبل الغربي و #بتاورغاء، وما تعانيه #سبها من مشاكل بالصرف الصحي، وسبل معالجة الأثار السلبية الناتجة عنها صحيا وبيئياً.