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#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج،اليوم الأربعاء، …

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج،اليوم الأربعاء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية عبد الله السني، خطط امدادات المياه بمناطق ظاهر الجبل الغربي و #بتاورغاء، وما تعانيه #سبها من مشاكل بالصرف الصحي، وسبل معالجة الأثار السلبية الناتجة عنها صحيا وبيئياً.

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