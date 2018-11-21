ليبيا_الآن| أعلنت مصلحة أمن المرافق والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية بحكومة ال…

#ليبيا_الآن| أعلنت مصلحة أمن المرافق والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، المواطنين والجهات العامة والخاصة، بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، قد يرتكبها أعضاء الشرطة المكلفين بحراسة المصارف، حتى يتم البث فيها ومعالجتها من قبل رئاسة المصلحة.