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#ليبيا_الآن| أعلنت مصلحة أمن المرافق والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية بحكومة ال…

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلنت مصلحة أمن المرافق والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، المواطنين والجهات العامة والخاصة، بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، قد يرتكبها أعضاء الشرطة المكلفين بحراسة المصارف، حتى يتم البث فيها ومعالجتها من قبل رئاسة المصلحة.

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