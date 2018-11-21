ليبيا_الآن| يعقد بمسرح أكاديمية الدراسات العليا #بجنزور، اليوم الأربعاء، اجتم…

#ليبيا_الآن| يعقد بمسرح أكاديمية الدراسات العليا #بجنزور، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً برئاسة وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، لبحث الموقف العام لإنطلاق العام الدراسي الجديد، وامتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2018-2019م، وآلية تنسيب الطلبة الناجحين بالدور الأستثنائي.









