ليبيا_الآن| صرح وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، اليوم الأربعاء، ب…

#ليبيا_الآن| صرح وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، اليوم الأربعاء، بأن تنسيب الطلبة الناجحين بامتحانات الدور الأستثنائي، بشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مسألة تقديرية يختص بها مراقب التعليم بالبلدية، وهو من يقرر تنسيب الطلبة للدراسة بالثانوية العامة من عدمه.