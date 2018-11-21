ليبيا_الآن| صرح وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، اليوم الأربعاء، ب…

#ليبيا_الآن| صرح وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، اليوم الأربعاء، بأن تنسيب الطلبة الناجحين بامتحانات الدور الأستثنائي، بشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مسألة تقديرية يختص بها مراقب التعليم بالبلدية، وهو من يقرر تنسيب الطلبة للدراسة بالثانوية العامة من عدمه.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| صرح وزير داخلية الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، بأ…
تم النشر منذُ 9 دقائق
#ليبيا_الآن| تصريح مدير عام مصلحة المرافق التعليمية بحكومة الوفاق علي القويرح، …
تم النشر منذُ 41 دقيقة
#ليبيا_الآن| أعلنت مصلحة أمن المرافق والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية بحكومة ال…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#الرائد_أخبار رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج بحث، الأربعاء مع عميد بلدية #بن…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك