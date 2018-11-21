ليبيا_الآن| كلف وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، اليوم الأربعاء، م…

#ليبيا_الآن| كلف وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، اليوم الأربعاء، مدير عام المركز الوطني للامتحانات ومدير إدارة شؤون الجامعات، بوضع آلية وضوابط تنسيب الطلبة الناجحين بامتحانات الدور الأستثنائي، بشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للدراسة بالمرحلة الجامعية.