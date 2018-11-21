#ليبيا_الآن| تصريح مدير عام مصلحة المرافق التعليمية بحكومة الوفاق علي القويرح، اليوم الأربعاء، يوجد لدينا حالياً بالمخازن ما يقارب من 1750 مقعد زوجي، وتعاقدنا مع مصنع محلي لتوفير 1000 مقعد آخر، وسيتم توزيعها على المدارس لتغطية الإحتياجات الطارئة فقط.