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#ليبيا_الآن| صرح وزير داخلية الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، بأ…

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| صرح وزير داخلية الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، بأن جهاز الشرطة يكابد المشاق لبسط الأمن، وبعض الثقافات المتجذرة تعيق عمله، القانون يحمي الشرطي إذا أستلزم عمله استعمال القوة، والعرف يطالبه بالترضية وبالدية، رغم أنه كان تحت مظلة القانون.

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