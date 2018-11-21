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#ليبيا_الآن| بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق المفوض عمر بشير الطاهر، أمس الثلاثاء،…

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق المفوض عمر بشير الطاهر، أمس الثلاثاء، ومستشار رئيس الوزراء المالطي لشؤون الشرق الأوسط نيفيل غافا، الديون المستحقة على الدولة الليبية، جزاء علاج الجرحى الليبيين في دولة مالطا.

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