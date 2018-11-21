#ليبيا_الآن| بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق المفوض عمر بشير الطاهر، أمس الثلاثاء، ومستشار رئيس الوزراء المالطي لشؤون الشرق الأوسط نيفيل غافا، الديون المستحقة على الدولة الليبية، جزاء علاج الجرحى الليبيين في دولة مالطا.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_منوعات أحوال الطقس المتوقعة ليوم الخميس. #ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
من فريق عمل #ليبيا_الآن، صباح الخير يا #ليبيا! من لا يعتز بحضارته وتاريخه، لا …
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| ما هي التحديات التي تواجه الموهوبين في #ليبيا؟
تم النشر منذُ 10 ساعات
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك