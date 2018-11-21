ليبيا_الآن| أكدت شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أنّ المحطّة الفرعي…

#ليبيا_الآن| أكدت شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أنّ المحطّة الفرعية بحقل الشرارة النفطي (B-6NC-186)، قد تعرّضت لهجوم من قبل مجموعة مسلّحة أمس الثلاثاء، الذي لم يسفر عن أي إصابات بين المستخدمين، ولم يؤثر على عمليات الإنتاج.