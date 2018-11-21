ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازى الصقر عمران بوجوارى، اليو…

#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازى الصقر عمران بوجوارى، اليوم الأربعاء، ومدير عام مركز طب وجراحة القلب بنغازي طاهر الفضلى، سير عمل المركز وما يواجهه من صعوبات، والعمل على توفير الإحتياجات الضرورية اللازمة، وتم الإتفاق على تفعيل إتفاقية الطبيب الزائر.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
كعب عالي للنساء مصنوع من جلد البشر سعره 10000 دولار #عيش_الآن إعداد: #محمد_سوي…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق المفوض عمر بشير الطاهر، أمس الثلاثاء،…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#الرائد_منوعات حدث في مثل هذا اليوم. #ليبيا
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| صرح وزير داخلية الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، بأ…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك