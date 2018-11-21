ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازى الصقر عمران بوجوارى، اليو…

#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازى الصقر عمران بوجوارى، اليوم الأربعاء، ومدير عام مركز طب وجراحة القلب بنغازي طاهر الفضلى، سير عمل المركز وما يواجهه من صعوبات، والعمل على توفير الإحتياجات الضرورية اللازمة، وتم الإتفاق على تفعيل إتفاقية الطبيب الزائر.





