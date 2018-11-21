#ليبيا_الآن| استمرار حملة النظافة ومكافحة البعوض والحشرات الضارة ببلدية #زوارة، في زوارة المركز، رأس أجدير، أبو كماش، المنقوب، مليتة، منذ بداية شهر نوفمبر 2018، حتى نهاية العام الحالي، بإشراف مكتب الإصحاح البيئي زوارة.





