#ليبيا_الآن| استمرار حملة النظافة ومكافحة البعوض والحشرات الضارة ببلدية #زوارة، في زوارة المركز، رأس أجدير، أبو كماش، المنقوب، مليتة، منذ بداية شهر نوفمبر 2018، حتى نهاية العام الحالي، بإشراف مكتب الإصحاح البيئي زوارة.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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