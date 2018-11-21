ليبيا_الآن| بحث مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة #زليتن محمد أبوسنينة، اليوم الأر…

#ليبيا_الآن| بحث مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة #زليتن محمد أبوسنينة، اليوم الأربعاء، ومسؤولي القطاعات والهئيات الحكومية بالبلدية، تنظيم إستغلال وحماية أملاك الدولة العقارية بالبلدية، والحد من المخالفات والتعديات عليها.









