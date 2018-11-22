ليبيا_الآن | أشرف المجلس البلدي #سلوق على أعمال شركة خدمات النظافة العامة خلا…

#ليبيا_الآن | أشرف المجلس البلدي #سلوق على أعمال شركة خدمات النظافة العامة خلال حملة النظافة التي أجرتها للطرقات والأماكن العامة في البلدية.
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