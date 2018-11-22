عاجل

#ليبيا_الآن | نظّم الهلال الأحمر الليبي فرع #توكرة دورةً تدريبيةً في مجال الدع…

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نظّم الهلال الأحمر الليبي فرع #توكرة دورةً تدريبيةً في مجال الدعم النفسي الإجتماعي، تحت عنوان “رعاية المتطوعين نفسياً وإجتماعياً”. إستهدفت الدورة المتطوعين لتعريفهم بمفهوم الدعم النفسي الإجتماعي و المخاطر والمرونة وعوامل الحماية والرعاية الذاتية والإسعافات الأولية النفسية.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك