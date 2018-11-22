ليبيا_الآن | نظّم الهلال الأحمر الليبي فرع #توكرة دورةً تدريبيةً في مجال الدع…

#ليبيا_الآن | نظّم الهلال الأحمر الليبي فرع #توكرة دورةً تدريبيةً في مجال الدعم النفسي الإجتماعي، تحت عنوان “رعاية المتطوعين نفسياً وإجتماعياً”. إستهدفت الدورة المتطوعين لتعريفهم بمفهوم الدعم النفسي الإجتماعي و المخاطر والمرونة وعوامل الحماية والرعاية الذاتية والإسعافات الأولية النفسية.
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