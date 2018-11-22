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#ليبيا_الآن | أقام قطاع الخدمات الصحية #القره_بوللي ورشة عمل حول حملة التطعيما…

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقام قطاع الخدمات الصحية #القره_بوللي ورشة عمل حول حملة التطعيمات للعام الجاري، إستهدفت المشرفين على الحملات والممرضين والممرضات.



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