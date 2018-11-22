ليبيا_الآن | ضبط جهاز الحرس البلدي #مصراتة شحنة من شرائح الجبن #تونس-ية المن…

#ليبيا_الآن | ضبط جهاز الحرس البلدي #مصراتة شحنة من شرائح الجبن #تونس-ية المنشأ، تبين عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس الليبية، وتم التحفظ على كمية 213 صندوق كانت متجهة للأسواق في المدينة، ليتم إتلافها.



