ليبيا_الآن | ضبط جهاز الحرس البلدي #مصراتة شحنة من شرائح الجبن #تونس-ية المن…

#ليبيا_الآن | ضبط جهاز الحرس البلدي #مصراتة شحنة من شرائح الجبن #تونس-ية المنشأ، تبين عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس الليبية، وتم التحفظ على كمية 213 صندوق كانت متجهة للأسواق في المدينة، ليتم إتلافها.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | نظّم الهلال الأحمر الليبي فرع #توكرة دورةً تدريبيةً في مجال الدع…
تم النشر منذُ 54 دقيقة
#ليبيا_الآن | أشرف المجلس البلدي #سلوق على أعمال شركة خدمات النظافة العامة خلا…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#الرائد_منوعات أحوال الطقس المتوقعة ليوم الخميس. #ليبيا
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
من فريق عمل #ليبيا_الآن، صباح الخير يا #ليبيا! من لا يعتز بحضارته وتاريخه، لا …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك