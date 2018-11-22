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#الرائد_صحة إدارة مكافحة مرض الدرن والجذام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أرس…

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_صحة

إدارة مكافحة مرض الدرن والجذام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أرسلت، الأربعاء،شحنة من المشغل الخاص بالكشف عن الدرن والدرن المقاوم للأدوية إلي فرع المركز الوطني #بنغازي.

#ليبيا


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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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