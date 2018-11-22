الرائد_صحة إدارة مكافحة مرض الدرن والجذام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أرس…

إدارة مكافحة مرض الدرن والجذام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أرسلت، الأربعاء،شحنة من المشغل الخاص بالكشف عن الدرن والدرن المقاوم للأدوية إلي فرع المركز الوطني #بنغازي.
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