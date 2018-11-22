الرائد_صحة إدارة مكافحة مرض الدرن والجذام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أرس…

#الرائد_صحة

إدارة مكافحة مرض الدرن والجذام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أرسلت، الأربعاء،شحنة من المشغل الخاص بالكشف عن الدرن والدرن المقاوم للأدوية إلي فرع المركز الوطني #بنغازي.

#ليبيا



