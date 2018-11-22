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#ليبيا_الآن | إنطلقت أعمال صيانة إنارة الطريق المزدوج وسط مدينة #سرت، بمشاركة …

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إنطلقت أعمال صيانة إنارة الطريق المزدوج وسط مدينة #سرت، بمشاركة قسم الإنارة العامة سرت و دائرة الإنارة الوسطى، بالتنسيق مع المجلس البلدي سرت في توفير المواد اللازمة للصيانة، بعدما تم حصر الاضرار واحتياجات العمل.





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