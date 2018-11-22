#ليبيا_الآن | إنطلقت أعمال صيانة إنارة الطريق المزدوج وسط مدينة #سرت، بمشاركة قسم الإنارة العامة سرت و دائرة الإنارة الوسطى، بالتنسيق مع المجلس البلدي سرت في توفير المواد اللازمة للصيانة، بعدما تم حصر الاضرار واحتياجات العمل.









