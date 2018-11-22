#ليبيا_الآن | إنطلقت أعمال صيانة إنارة الطريق المزدوج وسط مدينة #سرت، بمشاركة قسم الإنارة العامة سرت و دائرة الإنارة الوسطى، بالتنسيق مع المجلس البلدي سرت في توفير المواد اللازمة للصيانة، بعدما تم حصر الاضرار واحتياجات العمل.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_رياضة بعثة فريق الاتحاد تصل الخميس إلى #تونس استعدادا للتوجه إلى #جز…
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
تم النشر منذُ 21 دقيقة
#ليبياـالآن| زيارة تفقدية لفريق من بعثة الأمم المتحدة في #ليبيا إلى #سرت. …
تم النشر منذُ 49 دقيقة
ما حقيقة مقلب رامز جلال مع مهيرة عبد العزيز ولجين عمران.. وما علاقة الفنانة أحلا…
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك