ليبيا_الآن | نظّمت لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية في بلدية #نالوت، ورشة عم…

#ليبيا_الآن | نظّمت لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية في بلدية #نالوت، ورشة عمل تحت عنوان “مدخل إلى العلوم السلوكية” في قاعة المحاضرات في مؤسسة أوفرا للسلم الاجتماعي، شاركت فيها فرق عمل القطاعات التابعة للجنة.
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