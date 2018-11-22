ليبيا_الآن | نظّمت لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية في بلدية #نالوت، ورشة عم…

#ليبيا_الآن | نظّمت لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية في بلدية #نالوت، ورشة عمل تحت عنوان “مدخل إلى العلوم السلوكية” في قاعة المحاضرات في مؤسسة أوفرا للسلم الاجتماعي، شاركت فيها فرق عمل القطاعات التابعة للجنة.







