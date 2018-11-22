ليبيا_الآن | نظّم الهلال الأحمر الليبي فرع #الكفرة ورشة عمل تدريبية تناولت كي…

#ليبيا_الآن | نظّم الهلال الأحمر الليبي فرع #الكفرة ورشة عمل تدريبية تناولت كيفية التعامل مع الأطفال في المساحات الصديقه والآمنة، تم خلالها تدريب فريق دعم نفسي للأطفال مكوّن من 25 متطوّع ومتطوّعة.
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