ليبيا_الآن | نظّم الهلال الأحمر الليبي فرع #الكفرة ورشة عمل تدريبية تناولت كي…

#ليبيا_الآن | نظّم الهلال الأحمر الليبي فرع #الكفرة ورشة عمل تدريبية تناولت كيفية التعامل مع الأطفال في المساحات الصديقه والآمنة، تم خلالها تدريب فريق دعم نفسي للأطفال مكوّن من 25 متطوّع ومتطوّعة.







