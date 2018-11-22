#ليبيا_الآن | شارك وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق بداد قنصو في القمة الثامنة للجنة الفنية المتخصصة للخدمات العامة والتنمية والمشاريع التابعة لمفوضين الاتحاد الافريقي، برعاية الملك #المغرب-ي محمد السادس، ورئيس الاتحاد الأفريقي.







