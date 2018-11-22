ليبيا_الآن | إختتمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة #مصراتة مساء أمس مخيم رياد…

#ليبيا_الآن | إختتمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة #مصراتة مساء أمس مخيم ريادة الأعمال الأول في فندق التاج، بالتعاون مع برنامج دعم #ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام SLEIDSE، والذي تنفذه الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، بمشاركة 24 رائد أعمال من مدينتي #زليتن ومصراتة.
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