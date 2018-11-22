ليبيا_الآن | إلتقى وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق بداد قنصو ،رئيس اتحاد بلد…

#ليبيا_الآن | إلتقى وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق بداد قنصو ،رئيس اتحاد بلديات جنوب #أفريقيا بارك ستاو ورئيس اتحاد المدن والحكومات المحليه على مستوى العالم، على هامش المشاركة في القمة الثامنة للجنة الفنية المتخصصة للخدمات العامة والتنمية والمشاريع، لمناقشة المواضيع ذات الإهتمام المشترك.





