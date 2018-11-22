عاجل

#ليبيا_الآن | إلتقى وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق بداد قنصو ،رئيس اتحاد بلد…

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق بداد قنصو ،رئيس اتحاد بلديات جنوب #أفريقيا بارك ستاو ورئيس اتحاد المدن والحكومات المحليه على مستوى العالم، على هامش المشاركة في القمة الثامنة للجنة الفنية المتخصصة للخدمات العامة والتنمية والمشاريع، لمناقشة المواضيع ذات الإهتمام المشترك.



عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك