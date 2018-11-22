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#ليبيا_الآن | إستقبلت مدينة #تاورغاء أول مولود منذ 8 سنوات، بعد عودة أهالي تاو…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستقبلت مدينة #تاورغاء أول مولود منذ 8 سنوات، بعد عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، وتم إنجابه على أيدي القابله المنزلية. وإحتفل ذويه وجيرانه بأسبوعٍ على ولادته.




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