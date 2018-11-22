#ليبياـالآن| زيارة تفقدية لفريق من بعثة الأمم المتحدة في #ليبيا إلى #سرت. شملت الزيارة مجمّع قاعات #واقادوقو وجامعة #سرت وفندق #المهاري بسرت، للاطلاع على الأضرار التي تعرضت لها وإمكانية صيانتها وتوفير المعدات اللازمة للتشغيل.





