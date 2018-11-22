ليبياـالآن| من زيارة “جاك تيل”، مساعد مبعوت الأمم المتحدة إلى #ليبيا إلى م…

#ليبياـالآن| من زيارة “جاك تيل”، مساعد مبعوت الأمم المتحدة إلى #ليبيا إلى مدينة #سرت، إذ تفقد عدد من الأماكن بهدف تقييم الضرر الذي لحقها أثناء سيطرة تنظيم #داعش على المدينة.
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