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#ليبياـالآن| من زيارة “جاك تيل”، مساعد مبعوت الأمم المتحدة إلى #ليبيا إلى م…

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| من زيارة “جاك تيل”، مساعد مبعوت الأمم المتحدة إلى #ليبيا إلى مدينة #سرت، إذ تفقد عدد من الأماكن بهدف تقييم الضرر الذي لحقها أثناء سيطرة تنظيم #داعش على المدينة.



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قناة الان

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