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#ليبياـالآن| وزير الخارجية #الإيطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”: من غير المع…

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزير الخارجية #الإيطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”: من غير المعقول اليوم تجاهل دور #روسيا فيما يختص بالأزمة الليبية.

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قناة الان

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