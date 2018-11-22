ليبياـالآن| وزير الخارجية #الإيطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”: من غير المع…

#ليبياـالآن| وزير الخارجية #الإيطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”: من غير المعقول اليوم تجاهل دور #روسيا فيما يختص بالأزمة الليبية.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| الخطوط #الأفريقية ترفع أسعار تذاكر الطيران ابتداء من الأول من د…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبياـالآن| من زيارة “جاك تيل”، مساعد مبعوت الأمم المتحدة إلى #ليبيا إلى م…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#الرائد_رياضة بعثة فريق الاتحاد تصل الخميس إلى #تونس استعدادا للتوجه إلى #جز…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك