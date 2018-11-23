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#لييباـالآن| المصرف المركزي #طرابلس: المصارف التجارية العاملة في المنطقة الجن…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#لييباـالآن| المصرف المركزي #طرابلس: المصارف التجارية العاملة في المنطقة الجنوبية #أوباري تسلمت 32 مليون د؟ل خلال شهر نوفمبر الجاري. إذ استلم مصرف #الجمهورية 25 مليون د.ل، فيما استلم المصرف #التجاري #الوطني 7 ملايين د.ل.

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