لييباـالآن| المصرف المركزي #طرابلس: المصارف التجارية العاملة في المنطقة الجن…

#لييباـالآن| المصرف المركزي #طرابلس: المصارف التجارية العاملة في المنطقة الجنوبية #أوباري تسلمت 32 مليون د؟ل خلال شهر نوفمبر الجاري. إذ استلم مصرف #الجمهورية 25 مليون د.ل، فيما استلم المصرف #التجاري #الوطني 7 ملايين د.ل.
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