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#ليبياـالآن| قسم مكافحة التهريب والمخدرات بمطار #امعيتيقة: ضبط مسافرتان #ليب…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| قسم مكافحة التهريب والمخدرات بمطار #امعيتيقة: ضبط مسافرتان #ليبيتين حاولات تهريب 100350 ألف يورو، كانت متجهتان إلى #اسطنبول.

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قناة الان

قناة الان

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