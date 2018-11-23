ليبياـالآن| قسم مكافحة التهريب والمخدرات بمطار #امعيتيقة: ضبط مسافرتان #ليب…

#ليبياـالآن| قسم مكافحة التهريب والمخدرات بمطار #امعيتيقة: ضبط مسافرتان #ليبيتين حاولات تهريب 100350 ألف يورو، كانت متجهتان إلى #اسطنبول.
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