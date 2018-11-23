ليبياـالآن| صحيفة “تايمز أو مالطا”: #المالطي “نيفيل جافا” لم يأت بصفته مبعوثُ…

#ليبياـالآن| صحيفة “تايمز أو مالطا”: #المالطي “نيفيل جافا” لم يأت بصفته مبعوثُا إلى رئيس وزراء #مالطا، وإنما ذهب بصورة شخصية وقدم نفسه زورًا على أنه ممثل عن الحكومة #المالطية. وغادر #ليبيا بعد افتضاح أمره عبر معبر رأس جدير إلى #تونس.

يذكر أن “جافا” يتم التحقق معه في بلاده على خلفية قضايا فساد عندما كان مسؤولاً في وزارة الصحة المالطية إذ كان الرأس المدبر لاستخراج تأشيرات #مالطية طبية لـ #ليبيين وتقاضي رشوة بمقدار 2500 يورو لتأمين الحصول على تأشيرات طبية وعلاجات وأماكن إقامة ، إلى جانب رسم إضافي قدره 100 يورو، لحسابه الشخصي.