ليبياـالآن| مستشفى #غات العام: وفاة طفلين وإصابة 235 بالإسهال والقيء، في شه…

#ليبياـالآن| مستشفى #غات العام: وفاة طفلين وإصابة 235 بالإسهال والقيء، في شهر نوفمبر الجاري، جراء اختلاط مياة الصرف الصحي بمياه الشرب الناجم عن الأمطار والسيول التي حدثت بالمنطقة الفترة الماضية.