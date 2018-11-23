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#ليبياـالآن| مستشفى #غات العام: وفاة طفلين وإصابة 235 بالإسهال والقيء، في شه…

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| مستشفى #غات العام: وفاة طفلين وإصابة 235 بالإسهال والقيء، في شهر نوفمبر الجاري، جراء اختلاط مياة الصرف الصحي بمياه الشرب الناجم عن الأمطار والسيول التي حدثت بالمنطقة الفترة الماضية.

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