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#ليبياـالآن| مستشفى #الجلاء للجراحة والحوادث – #بنغازي: وفاة شخص واحد وإصابة …

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| مستشفى #الجلاء للجراحة والحوادث – #بنغازي: وفاة شخص واحد وإصابة ١٥ شخصًا بجروح متفاوتة جراء انفجار اسطوانة غاز بشارع الزوايد بمنطقة #السلماني. الحادث وقع أثناء محاولة تعبئة أسطوانة غاز صغيرة، ما تسبب في تسرب داخل الغرفة ثم انفجارها وهو ما خلف خسائر مادية جسيمة وسقوط جدار إحدى الغرف.

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