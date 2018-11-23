#ليبياـالآن| مستشفى #الجلاء للجراحة والحوادث – #بنغازي: وفاة شخص واحد وإصابة ١٥ شخصًا بجروح متفاوتة جراء انفجار اسطوانة غاز بشارع الزوايد بمنطقة #السلماني. الحادث وقع أثناء محاولة تعبئة أسطوانة غاز صغيرة، ما تسبب في تسرب داخل الغرفة ثم انفجارها وهو ما خلف خسائر مادية جسيمة وسقوط جدار إحدى الغرف.
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