#ليبياـالآن| مستشفى #الجلاء للجراحة والحوادث – #بنغازي: وفاة شخص واحد وإصابة ١٥ شخصًا بجروح متفاوتة جراء انفجار اسطوانة غاز بشارع الزوايد بمنطقة #السلماني. الحادث وقع أثناء محاولة تعبئة أسطوانة غاز صغيرة، ما تسبب في تسرب داخل الغرفة ثم انفجارها وهو ما خلف خسائر مادية جسيمة وسقوط جدار إحدى الغرف.