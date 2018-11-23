ليبياـالآن| أتلف الحرس البلدي #أجدابيا 346كيلو جرام من لحوم الأبقار تمت مصا…

#ليبياـالآن| أتلف الحرس البلدي #أجدابيا 346كيلو جرام من لحوم الأبقار تمت مصادرتها من عدد من محال الجزارة في المدينة، بسبب إصابة تلك الأبقاء بمرض الصفراء.
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