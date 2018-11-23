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#ليبياـالآن| أتلف الحرس البلدي #أجدابيا 346كيلو جرام من لحوم الأبقار تمت مصا…

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أتلف الحرس البلدي #أجدابيا 346كيلو جرام من لحوم الأبقار تمت مصادرتها من عدد من محال الجزارة في المدينة، بسبب إصابة تلك الأبقاء بمرض الصفراء.

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