ليبياـالآن| الشركة العامة للكهرباء: ندعو المواطنين إلى التقليل من استهلاك الط…

#ليبياـالآن| الشركة العامة للكهرباء: ندعو المواطنين إلى التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية مع حلول فصل الشتاء وازدياد نسبة استهلاك أجهزة التدفئة. الشركة قادرة على تلبية حجم الطلب العادي دون حساب مُعدّل استهلاك أدوات التسخين والتدفئة، إذ أن المبالغة في تشغيل التدفئة ستسبب في فرض ساعات طرح أحمال مُجدداً.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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