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#ليبياـالآن| الشركة العامة للكهرباء: ندعو المواطنين إلى التقليل من استهلاك الط…

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| الشركة العامة للكهرباء: ندعو المواطنين إلى التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية مع حلول فصل الشتاء وازدياد نسبة استهلاك أجهزة التدفئة. الشركة قادرة على تلبية حجم الطلب العادي دون حساب مُعدّل استهلاك أدوات التسخين والتدفئة، إذ أن المبالغة في تشغيل التدفئة ستسبب في فرض ساعات طرح أحمال مُجدداً.

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قناة الان

قناة الان

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