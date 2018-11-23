ليبياـالآن| الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، “ينس ستولتنبرغ”: مؤتمر #باليرمو م…

#ليبياـالآن| الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، “ينس ستولتنبرغ”: مؤتمر #باليرمو من أجل #ليبيا، كان مبادرة بالغة الأهمية. والحلف بحاجة لمثل هذه المبادرات للسير نحو حل تفاوضي في #ليبيا.