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#ليبيا_الآن| نشرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق توضيح، اليوم الجمعة، بخصوص الموا…

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نشرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق توضيح، اليوم الجمعة، بخصوص المواطن المالطي نيفيل جافا، الذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي، هو طلب التأشيرة لزيارة السفارة المالطية بطرابلس، ومنحت له على هذا الأساس، ولم يأتي كمبعوث شخصي، هو موظف برئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المالطية بالعاصمة فاليتا.

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قناة الان

قناة الان

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